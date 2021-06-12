Министр обороны провел встречу с солдатами срочной службы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства совершил рабочую поездку в Восточно-Казахстанскую область, где проверил основные вопросы жизнедеятельности войск в Семее и Жангизтобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Семейском гарнизоне генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ознакомился с учебно-материальной базой механизированной и артиллерийских бригад.

Министру обороны были представлены классы управления боем, тренажеры по стрельбе и управлению огнем артиллерии. По докладу командиров, их применение способствует повышению интенсивности и качества занятий по боевой подготовке.

Проинспектированы занятия в недавно созданном открытом тире - полигоне для стрелкового оружия, оборудованном на территории воинской части.

В последнее время во всех региональных командованиях и видах ВС активно развивается рационализаторская и изобретательская работа. Ознакомившись с многочисленными разработками военнослужащих Семейского гарнизона, министр отметил инициативу должностных лиц по совершенствованию учебно-материальной базы. Нурлан Ермекбаев подчеркнул необходимость организации аналогичной работы во всех воинских частях и поручил организовать конкурс лучших рационализаторских и изобретательских разработок в Вооруженных силах.

В ходе рабочей поездки проверено состояние противодиверсионной и противопожарной безопасности складов боеприпасов. Руководитель оборонного ведомства дал поручение ускорить работу по определению границ запретных районов при складах и базах хранения. Кроме того, он напомнил об организации тесного взаимодействия с местными исполнительными органами, которые должны проводить работу с хозяйствующими субъектами, расположенными вблизи военных объектов.

В Вооруженных силах проводится системная работа по обеспечению безопасности военных объектов для гражданской инфраструктуры и населения. В 2020 году по инициативе Министерства обороны были разработаны и внесены необходимые изменения в законодательство, принята методика расчетов определения запретных зон и районов.

Сегодня совместно с местными исполнительными органами проводится работа по освобождению запретных зон от стихийной и незаконной застройки.

Разработана и реализуется «Дорожная карта», в соответствии с которой отдельные виды боеприпасов перемещены на удаленные от населенных пунктов склады, проводится оборудование и ремонт объектов хранения.

Кроме того, оборонным ведомством впервые была проведена комплексная инвентаризация военной техники, определено ее состояние. Выслужившее сроки эксплуатации и неиспользуемое военное имущество передается в подведомственные организации уполномоченного органа (Министерства индустрии и инфраструктурного развития) для последующей утилизации или реализации.

Отдельно проверен ход боевой учебы в механизированной бригаде. Проводится подготовка по специальности, в рамках которой все военнослужащие изучают закрепленную за ними технику и вооружение, порядок действий при выполнении обязанностей по штатной должности. Министр обратил внимание на качество проведения занятий и объективную оценку результатов боевой подготовки.

Руководитель оборонного ведомства также ознакомился с организацией призывной кампании в местных органах военного управления Восточно-Казахстанской области.

В ходе посещения воинских частей министр обороны провел беседу с военнослужащими срочной службы, призванными весной 2021 года. Молодые воины поделились первыми впечатлениями от воинской службы: рассказали о боевой учебе, условиях проживания, качестве питания, организации досуга и отдыха.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ответил на интересующие солдат вопросы, среди которых наиболее часто поднимались темы возможности продолжения воинской службы по контракту и поступления в военные учебные заведения.