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Министр обороны посетил воинские части Алматинской и Жамбылской областей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Апреля 2022, 12:37
Министр обороны посетил воинские части Алматинской и Жамбылской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков в ходе контроля учения «Батыл Тойтарыс – 2022» посетил воинские части, дислоцированные в Алматинской и Жамбылской областях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На полигоне «Матыбулак» и в учебном центре Военного института Сухопутных войск министр обороны наблюдал за активной фазой учения, по результатам которой дал ряд указаний в свете дальнейшей реализации поручений Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности казахстанской армии.

В поселке Тлендиева Алматинской области была продемонстрирована деятельность Учебного центра миротворческой подготовки, военным руководством намечены основные направления развития военной инфраструктуры полигона и совершенствования подготовки миротворцев.

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Министерством обороны реализуются меры, направленные на укрепление миротворческого потенциала Вооруженных сил Казахстана, включая создание необходимой учебно-материальной базы, обмена опытом для качественного обучения миротворцев.

В Гвардейском гарнизоне комиссией проверены организация жизнедеятельности воинских частей, состояние зданий военного городка, ход строительства и ремонта объектов.

В Сарыозеке рабочая группа Министерства обороны проверила организацию боевой подготовки бригад, порядок содержания вооружения и военной техники.

Особое внимание во всех гарнизонах было обращено на выполнение поручения Президента РК по обеспечению безопасного хранения боеприпасов. Проверено противопожарное и противодиверсионное оборудование складов. Кроме того, руководитель оборонного ведомства ознакомился с условиями утилизации боеприпасов.


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