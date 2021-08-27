Министр обороны поручил принять меры по обеспечению безопасного хранения боеприпасов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев поручил должностным лицам ускорить работы по организации строительства двух баз хранения боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Строительство этих объектов предусмотрено Комплексным планом по совершенствованию объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах РК от 2019 года.

Строительство объектов организовано с учетом всех условий безопасного хранения боеприпасов. Предусмотрены технические средства охраны, системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Учитываются удаление складов от населенных пунктов, соблюдение границ запретных зон и районов при арсеналах и базах, введенных в законодательство по инициативе Министерства обороны в 2020 году.