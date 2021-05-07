Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Министр обороны Нурлан Ермекбаев: Наша общая задача – каждый день содействовать сохранению мира

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Мая 2021, 11:32
Министр обороны Нурлан Ермекбаев: Наша общая задача – каждый день содействовать сохранению мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев направил военнослужащим и ветеранам видеопоздравление с Днем защитника Отечества, передает МИА «Казинформ».

В этом году Вооруженным Силам Казахстана исполняется 29 лет. За это время армия стала гарантом суверенитета и территориальной целостности государства, его надежной опорой.

– Благодаря вашей самоотдаче и преданности воинскому долгу, наша страна находится под постоянной защитой на земле, в небе и на море, – сказал министр обороны, обращаясь к сослуживцам и соратникам.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил преемственность курса Первого Президента, направленного на укрепление обороноспособности страны и боевой мощи армии, который сегодня продолжает Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

«Воины Казахстана с честью продолжают традиции наших отцов и дедов, 76 лет назад отстоявших свободу и независимость в самой кровопролитной войне в истории человечества», – добавил глава оборонного ведомства.

Нурлан Ермекбаев заявил о необходимости сохранения летописи Великой Отечественной войны для потомков и связи времен. Он подчеркнул важность примера героев-казахстанцев для молодежи.

«Наша общая задача – каждый день содействовать сохранению мира для народа, чтобы трагические события тех лет никогда не повторились», – сказал министр обороны Нурлан Ермекбаев.

В заключение глава оборонного ведомства поздравил всех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу, кто посвятил жизнь защите Отечества.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и дальнейших успехов на благо Родины.


Армия   Безопасность   Другие государственные органы   Видео   Силовые структуры   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области