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Министр обороны навестил семьи погибших при взрывах в Жамбылской области
27 Августа 2021 18:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны Нурлан Ермекбаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетили семьи погибших в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
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Они выразили соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших.
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