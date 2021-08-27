Министр обороны навестил семьи погибших при взрывах в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр обороны Нурлан Ермекбаев и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев посетили семьи погибших в результате пожара на складе инженерных боеприпасов в Байзакском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Они выразили соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Со стороны оборонного ведомства будут приняты все меры по оказанию помощи семьям погибших.