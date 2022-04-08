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Министр обороны координировал совместные учения силовых структур Казахстана

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Апреля 2022, 23:00
Министр обороны координировал совместные учения силовых структур Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков провел совещание с руководством комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

С подвижного пункта управления министр обороны заслушал должностных лиц Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям о мероприятиях, проводимых в рамках учения.

Командующие войсками региональных командований и Десантно-штурмовыми войсками со своих пунктов управления доложили о создании группировок на угрожаемых направлениях и поставленных учебно-боевых задачах. Ход их выполнения транслировался на подвижный пункт управления Генерального штаба с беспилотных летательных аппаратов.

Командующий Силами специальных операций доложил порядок применения подразделений, привлекаемых к выполнению специальных задач.

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Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков отметил, что основной целью учения является реализация поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости.

В этой связи министром обороны даны указания по организации боевой работы органов управления и выполнения войсками задач в ходе специальных войсковых операций, а также по вопросам всестороннего обеспечения.

Как отмечалось ранее, комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проходит на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также городов Алматы и Шымкента.

В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.

Учение продлится до 16 апреля текущего года.

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