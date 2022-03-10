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Министр обороны Казахстана встретился с послом ОАЭ

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Марта 2022, 18:16
Министр обороны Казахстана встретился с послом ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялась встреча руководителя оборонного ведомства генерал-лейтенанта Руслана Жаксылыкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, радиационной, химической и биологической защиты, боевой подготовки, кибербезопасности, а также в военно-технической сфере.

Напомним, что в феврале в Абу-Даби на заседании Совместной военной комиссии Республики Казахстан и Объединенных Арабских Эмиратов были определены дальнейшие направления по развитию взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран и подписан План военного сотрудничества на 2022 год.

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