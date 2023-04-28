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Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС в Индии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
28 Апреля 2023, 16:49
Министр обороны Казахстана принял участие в совещании ШОС в Индии Фото: пресс-служба МО РК

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - В столице Индии - Нью-Дели - состоялось очередное совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. В его работе принял участие руководитель оборонного ведомства страны генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Министры обороны Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере обороны в формате организации с учетом современной геополитической ситуации.

Участники совещания отметили, что укрепление мер доверия в военной области, координация усилий государств – членов ШОС по противодействию новым вызовам и угрозам региональной безопасности сохраняет свою актуальность в повестке организации.

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Следующая встреча глав оборонных ведомств государств – членов ШОС пройдет в 2024 году в Казахстане.

В рамках заседания глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своими коллегами – министрами обороны Индии Раджнатхом Сингхом и Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником Ли Шанфу. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

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