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Министр обороны Казахстана принял участие в открытии АрМИ в Москве
16 Августа 2022 17:31

Министр обороны Казахстана принял участие в открытии АрМИ в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Казахстана совершил рабочую поездку в Москву. Руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в открытии Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Торжественная церемония состоялась на полигоне «Алабино» в Московской области. В этом году в военно-спортивных состязаниях заявлено участие более 70 государств.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с руководителем казахстанской команды, тренерским составом и членами экипажей, которые будут бороться за первенство в конкурсе «Танковый биатлон». Он пожелал им боевого настроя, уверенности и успешного выступления. Казахстанские танкисты выступают в индивидуальной гонке во втором заезде первого дивизиона на танках зеленого цвета.

В рамках рабочей поездки руководитель оборонного ведомства также принял участие в работе X Московской конференции по международной безопасности.


Фото: gov.kz


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