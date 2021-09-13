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Министр обороны Казахстана принял командующего ЦЕНТКОМ США

Редактор:  
Ринат Дусумов
13 Сентября 2021, 18:00
Министр обороны Казахстана принял командующего ЦЕНТКОМ США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошла протокольная встреча руководителя казахстанского оборонного ведомства генерал-лейтенанта Мурата Бектанова и главы Центрального командования Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Стороны затронули вопросы региональной безопасности и ситуации в Афганистане, а также международного военного сотрудничества между Казахстаном и США, в том числе в сфере миротворческой деятельности.

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