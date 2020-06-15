Министр обороны Казахстана перешел на режим самоизоляции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с предстоящим участием в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе Москве, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня перешел на режим самоизоляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Праздничные мероприятия министр обороны Казахстана посетит по приглашению своего российского коллеги генерала армии Сергея Шойгу.
Меры по самоизоляции были приняты с учетом порядка посещения зарубежных стран, рекомендаций врачей, а также состояния санитарно-эпидемиологической обстановки.
Министр обороны находится на рабочем месте. При этом исключены его непосредственные контакты с подчиненными. Руководство деятельностью Министерства обороны и Вооруженных сил осуществляется по телефону и посредством видеоконференцсвязи.
В период самоизоляции с министром обороны проводятся необходимые диагностические мероприятия.
Решение о дате завершения режима самоизоляции будет принято после возвращения из Москвы с учетом текущей обстановки.
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