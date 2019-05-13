Министр обороны Казахстана находится с рабочим визитом в Ливане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Казахстана Н. Ермекбаев находится с рабочим визитом в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В рамках рабочего визита в Ливанскую Республику глава оборонного ведомства Н. Ермекбаев планирует встретиться с министром национальной обороны Ливана Элиясом Бу Саабом, ознакомиться с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации.
В ходе встречи главы оборонных ведомств обсудят перспективные направления сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, министр обороны РК посетит зону ответственности батальона «ИндКазбат», в составе которого находится казахстанская миротворческая рота.
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