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Министр обороны Казахстана находится с рабочим визитом в Ливане

13 Мая 2019 20:58 29
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Министр обороны Казахстана находится с рабочим визитом в Ливане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны Казахстана Н. Ермекбаев находится с рабочим визитом в Ливане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В рамках рабочего визита в Ливанскую Республику глава оборонного ведомства Н. Ермекбаев планирует встретиться с министром национальной обороны Ливана Элиясом Бу Саабом, ознакомиться с повседневной деятельностью военнослужащих казахстанского миротворческого контингента и процессом его ротации.

В ходе встречи главы оборонных ведомств обсудят перспективные направления сотрудничества, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, министр обороны РК посетит зону ответственности батальона «ИндКазбат», в составе которого находится казахстанская миротворческая рота.

 

 

 

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Ключевые слова: Ближний Восток, Армия, Другие государственные органы,
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