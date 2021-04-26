Министр обороны и его заместители получили вакцину от коронавируса
«В первую очередь получили вакцину руководство Министерства обороны. Это наш министр обороны, его заместители, заместители начальника Генерального штаба, командующие родов и видов войск, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания», – сказал Тимур Ошакбаев на онлайн-брифинге Минобороны.
Он также прокомментировал информацию в социальных сетях о том, что военнослужащих якобы заставляют ставить вакцину.
«Вы знаете, вакцинация всегда проводится на добровольной основе. Другое дело – почему в Вооруженных Силах это приняло массовый характер. Командирами всех степеней, представителями медицинских служб, представителями органов воспитательно-информационной работы организована хорошая разъяснительная работа на местах о пользе вакцинации, большая просветительская работа о необходимости вакцинации. Тем более доводятся все эти моменты по организованным воинским коллективам о том, что мы должны не только себя защитить, но защитить своих родных, и близких. Все, что касается солидарности и ответственности военнослужащего за свое здоровье», – рассказал спикер.
«В Вооруженных Силах многие военнослужащие не хотят быть как бы хуже, чем другие и пример командиров и начальников разных уровней и степеней «делай как я», личным примером, конечно, воодушевляет личный состав, и они с большей охотой и желанием идут на вакцинацию. Тем более они видят, что вакцинация приняла массовый характер», – считает Т. Ошакбаев.