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    11:31, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Министр обороны РК поблагодарил военнослужащих — участников противопаводковых мероприятий

    Руслан Жаксылыков, телемост
    Фото: Минобороны РК

    В телемосте приняли участие солдаты, сержанты и офицеры, задействованные в работах по защите от паводка населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В противопаводковых мероприятиях участвуют военнослужащие войсковых частей региональных командований «Юг», «Астана», «Восток», «Запад», Десантно-штурмовых войск, бригады территориальной обороны, подразделения РХБЗ и военные инженеры.

    Для солдат, впервые столкнувшихся с такой нестандартной, требующей огромного напряжения физических, да и моральных сил ситуацией, момент обращения министра был очень важен.

    — В этом году от природной стихии пострадали многие регионы нашей страны. С первых дней группировка Вооруженных сил активно участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В мероприятиях задействованы летчики, инженеры, саперы, медики, военнослужащие РХБЗ и другие специалисты, — сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

    Он также отметил, что в прошлом году в критических условиях, наравне со специалистами МЧС и других силовых ведомств, военнослужащие внесли большой вклад в борьбу с лесными пожарами. Теперь они защищают населенные пункты от разлива рек, стараясь снизить ущерб и помочь местным жителям справиться со стихийным бедствием.

    солдаты, паводки
    Фото: Минобороны РК

    — На протяжении многих веков казахский народ благодаря умению сплотиться в минуту опасности, преодолевал любые невзгоды. В силу исторических причин в Казахстане живут и трудятся представители более ста этносов. Умение казахстанцев поддержать друг друга в трудный час всегда давало нам силы и внушало оптимизм. Благодарю вас за компетентность, личное мужество, выдержку и добросовестность при выполнении поставленных задач, — подчеркнул министр обороны.

    С ответным словом выступил рядовой войсковой части 31775 Илья Кузьмин.

    — В Северо-Казахстанскую область мы прибыли из Караганды. Для нас наступил момент проверить себя. И это уже не учение, а реальная критическая ситуация, в которой оказались люди. Поэтому приложим все усилия для того, чтобы им помочь, — сказал он.

    солдаты, видеомост
    Фото: Минобороны РК

    Многие солдаты, проходящие воинскую службу в РгК «Астана», призваны из Северо-Казахстанской области, поэтому к задаче по защите населенных пунктов от большой воды они относятся с особым чувством, делая все для того, чтобы помочь землякам справиться с наводнением.

    В ходе телемоста министр обороны передал слова огромной благодарности родителям солдат за достойное воспитание сыновей. Всем военнослужащим он пожелал выдержки, терпения и благополучного возвращения в пункты дислокации.

    солдаты, видеомост, паводки
    Фото: Минобороны РК
    солдаты, видеомост
    Фото: Минобороны РК

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Минобороны РК Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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