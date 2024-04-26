Министр обороны Казахстана предложил разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС

В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества состоялось Совещание министров обороны, передает корреспондента агентства Kazinform.

В нем приняли участие главы оборонных ведомств государств-членов ШОС, Генеральный секретарь, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Организации, а также министр обороны Республики Беларусь.

В традиционно дружественном и конструктивном ключе обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.

На Совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность Совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений «Мирная миссия».

В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств — членов Организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.

В своем выступлении глава казахстанского оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект Организации.

— Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) — и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение).

Далее министр обороны Казахстана предложил в рамках Организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.

По итогам Совещания был подписан протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике.

В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.