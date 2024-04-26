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    16:53, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Министр обороны Казахстана предложил разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС

    ШОС не является военно-политическим блоком - Совещание министров обороны
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества состоялось Совещание министров обороны, передает корреспондента агентства Kazinform.

    В нем приняли участие главы оборонных ведомств государств-членов ШОС, Генеральный секретарь, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Организации, а также министр обороны Республики Беларусь.

    В традиционно дружественном и конструктивном ключе обсуждена актуальная проблематика международной и региональной безопасности, определены шаги по развитию сотрудничества между оборонными ведомствами.

    На Совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. Деятельность Совещания ориентирована на укрепление мер доверия в военной области, координацию усилий по противодействию вызовам и угрозам региональной безопасности. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений «Мирная миссия».

    В целях популяризации деятельности вооруженных сил государств — членов Организации главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.

    В своем выступлении глава казахстанского оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект Организации.

    — Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) — и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение).

    Далее министр обороны Казахстана предложил в рамках Организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств. 

    По итогам Совещания был подписан протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике.

    В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.

    Теги:
    ШОС Минобороны РК
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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