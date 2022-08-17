17 Августа 2022 12:48

Министр объяснил родителям решение о сокращении каникул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на встрече с сотнями активных родителей со всех регионов страны объяснил, почему было принято решение о продлении учебного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, 1,5 млн учащихся, которые учились 6 дней в неделю, на 36 дней будут отдыхать больше. 36 суббот они смогут провести со своими родителями, ходить в бассейн, читать, отдыхать, ходить на дополнительные курсы. Во-вторых, очень много школ работают в две смены. Согласно нашим подсчетам, мы уменьшили нагрузку, и 300 тыс. детей, которые учились во вторую смену, перейдут в первую смену. Третье – 150 тыс. учителей останутся в субботу дома. Они также родители, они проведут время со своими детьми. У учителей тоже бывает профессиональное выгорание, работа с учениками – достаточно сложная работа. Во время учебного года учитель очень сильно устает. Если у учителя будет не один, а два выходных в неделю, соответственно, качество его работы улучшится», - разъяснил он на республиканской августовской конференции, где приняли участие около 700 активных родителей.

Помимо этого, по словам А.Аймагамбетова, 100 школ планировали перейти на трехсменное обучение. Благодаря сокращению каникул, уменьшилась нагрузка, и теперь у этих школ появилась возможность отменить планы.

«Я думаю, что все должны с пониманием относиться к этому решению. Конечно, некоторые решения более популярны, все сразу понимают, всем нравится. Иногда бывают такие трудные решения, но за ними стоят исследования», - добавил министр.

Согласно утвержденному документу, учебный год будет завершаться 31 мая. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах.

Сроки каникул в новом учебном году:

Осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

Зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

Весенние - с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

Летние - с 1 июня по 1 сентября.

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.