Министр Нуржигитов призвал студентов обучаться по водным специальностям по программе «Болашак»
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Нуржигитов рассказал о включении новых водных специальностей в образовательную программу «Болашак», передает корреспондент агентства Kazinform.
— На прошедшем в конце января совместном с Министерством науки и высшего образования совещании было объявлено, что в образовательную программу «Болашак» включены новые водные специальности — такие как «Гидрогеология», «Водные ресурсы» и «Водная безопасность». Уже с этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом, и я призываю всех активно участвовать в этом процессе, — сказал министр на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам.
Он отметил, что министерство регулярно проводит встречи с иностранными партнерами, включая Великобританию, Германию, Францию, Китай и Турцию по таким вопросам, как привлечение ведущих специалистов, подготовка и повышение квалификации отечественных кадров, совместные программы послевузовского образования, также внедрение современных технологий полива, сбережения и очистки воды.
Ранее министр рассказал о нормах нового Водного кодекса Казахстана.