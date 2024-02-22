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    11:56, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Министр Нуржигитов призвал студентов обучаться по водным специальностям по программе «Болашак»

    студенты
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Министр водных ресурсов и ирригации РК Нурлан Нуржигитов рассказал о включении новых водных специальностей в образовательную программу «Болашак», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На прошедшем в конце января совместном с Министерством науки и высшего образования совещании было объявлено, что в образовательную программу «Болашак» включены новые водные специальности — такие как «Гидрогеология», «Водные ресурсы» и «Водная безопасность». Уже с этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом, и я призываю всех активно участвовать в этом процессе, — сказал министр на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам.

    Он отметил, что министерство регулярно проводит встречи с иностранными партнерами, включая Великобританию, Германию, Францию, Китай и Турцию по таким вопросам, как привлечение ведущих специалистов, подготовка и повышение квалификации отечественных кадров, совместные программы послевузовского образования, также внедрение современных технологий полива, сбережения и очистки воды.

    Ранее министр рассказал о нормах нового Водного кодекса Казахстана.

    Теги:
    Вузы Образование Вода Студенты Болашак
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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