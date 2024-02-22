Министр Нуржигитов призвал студентов обучаться по водным специальностям по программе «Болашак»

— На прошедшем в конце января совместном с Министерством науки и высшего образования совещании было объявлено, что в образовательную программу «Болашак» включены новые водные специальности — такие как «Гидрогеология», «Водные ресурсы» и «Водная безопасность». Уже с этого года казахстанские студенты смогут обучаться по ним за рубежом, и я призываю всех активно участвовать в этом процессе, — сказал министр на Международном форуме по водным технологиям и ресурсам.