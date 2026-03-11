Министр Нысанбаев прокомментировал жестокое убийство собак в Алматы

Напомним, ранее жители одного из микрорайонов Алатауского района Алматы обнаружили на мусорной площадке мешки с трупами животных.

По словам министра, по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

- Что касается фактов жестокого обращения, если такие случаи будут выявлены, конечно, они будут пресекаться. Законы у нас, еще раз повторюсь, довольно жесткие. Я надеюсь, что найдут этих извергов и накажут, - сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также отметил, что за последние 5-7 лет наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане было существенно ужесточено.