    16:58, 11 Март 2026 | GMT +5

    Министр Нысанбаев прокомментировал жестокое убийство собак в Алматы

    Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал информацию о жестоком убийстве собак в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Нысанбаев
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Напомним, ранее жители одного из микрорайонов Алатауского района Алматы обнаружили на мусорной площадке мешки с трупами животных. 

    По словам министра, по данному факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.

    - Что касается фактов жестокого обращения, если такие случаи будут выявлены, конечно, они будут пресекаться. Законы у нас, еще раз повторюсь, довольно жесткие. Я надеюсь, что найдут этих извергов и накажут, - сказал Ерлан Нысанбаев. 

    Он также отметил, что за последние 5-7 лет наказание за жестокое обращение с животными в Казахстане было существенно ужесточено.

    Теги:
    Закон и право Собаки Минэкологии и природных ресурсов Животные Алматы Ерлан Нысанбаев
    Данира Искакова
    Данира Искакова
