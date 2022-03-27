Министр нацэкономики посетил с рабочей поездкой Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Костанайскую область министр национальной экономики Алибек Куантыров посетил ряд социальных объектов и предприятий, реализуемых в рамках проекта «Ауыл - Ел бесiгi» и государственно-частного партнерства. Также он встретился с жителями и представителями общественных объединений области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В селе Заречное глава МНЭ ознакомился с ходом строительства ветроэлектростанции «Ыбырай» мощностью 50 МВт. Стоимость проекта – 26 млрд тенге.

В городе Костанай глава Миннацэкономики побывал на заводе «АгромашХолдинг KZ», который является самым крупным производителем сельскохозяйственной техники в Казахстане. За январь-февраль текущего года предприятие выпустило продукцию на сумму 5,5 млрд тенге. Производство обеспечивает рабочими местами 423 человека.

В этот же день министр встретился с жителями и представителями общественных объединений Костанайской области. В частности, были затронуты вопросы трудоустройства, развития сел, строительства социальных объектов, кредитования жилья по проекту «С дипломом в село».

«В этом году в рамках проекта «С дипломом в село» на предоставление бюджетных кредитов для приобретения жилья предусмотрено 20 млрд тенге. Из них по Костанайской области свыше 1 млрд тенге для 246 специалистов»,- сказал А. Куантыров.

По словам министра, в регионах активно реализуется проект «Ауыл - Ел бесігі». В текущем году по республике выделено 120 млрд тенге. Будет реализовано 1 044 проекта с охватом 570 населенных пунктов. По Костанайской области планируется охватить 32 села.

Также Министерством проводится работа по совершенствованию региональной политики. В прошлом году в Костанайской области реализовано четыре проекта на сумму 750 млн тенге.

«Вместе с этим, во исполнение поручения Главы государства внедрен новый механизм льготного кредитования МСБ в регионах. Реализация данных мер господдержки позволит создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса», - сказал глава Миннацэкономики.

Алибек Куантыров подчеркнул, что по итогам прошлого года в рамках программ «Дорожная карта бизнеса-2025» и «Экономика простых вещей» по Костанайской области просубсидировано больше одной тысячи проектов на общую сумму кредитов 45 млрд тенге.

После встречи с жителями и представителями общественных объединений, глава МНЭ провел личный прием граждан.

В рамках второго дня рабочего визита министр побывал в селе Алтынсарино. Он осмотрел Алтынсаринскую общеобразовательную школу, где провели капитальный ремонт по «Ауыл - Ел бесігі». Здесь обучаются около 200 детей.

Также министр посетил объекты, возведенные по программе ГЧП. Среди них – новый Ледовый дворец в Костанае. Площадь застройки составляет более 8 тыс кв. м. Он рассчитан на 2 500 мест. Также в рамках ГЧП в городе построили бассейн на 50 метров. Пропускная способность спортивного комплекса – 100 человек в час. Его площадь составляет около четырех тысяч квадратных метров.

Кроме того, глава МНЭ посетил Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области, где обсудили тарифную политику.