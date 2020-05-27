Министр МВД посетил семьи погибших на блокпосту полицейских

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава МВД вручил родственникам погибших при исполнении служебного долга полицейских государственные награды. Указ о награждении подписал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении правопорядка инспектор службы Полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы Жарас Жангазиев посмертно награжден орденом «Айбын» ІІ степени, полицейский Полка патрульной полиции департамента полиции города Алматы Дастан Абдыканов посмертно награжден орденом «Айбын» ІІІ степени.

В ходе посещения семей сотрудников, трагически погибших 25 мая, Ерлан Тургумбаев еще раз выразил соболезнование родным и близким полицейских.

«Весь личный состав МВД разделяет вашу скорбь. Дети потеряли отцов, жены – мужей, родители – сыновей. Для нас это тоже невосполнимая утрата. Оба погибших за время службы проявили себя как ответственные и профессиональные сотрудники, для которых общественный порядок, безопасность и защита населения превыше всего. Более двух месяцев они работали в усиленном режиме. Выбрав профессию полицейского, всецело посвятили себя служению народу и Родине. Очень горько терять лучших сотрудников. Жарас Жангазиев и Дастан Абдыканов навсегда останутся в памяти коллег как доблестные полицейские, достойно и честно исполнявшие свой долг», – сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Родные погибших выразили признательность Главе государства Касым-Жомарту Токаеву и руководству МВД за поддержку и сочувствие.

В заключение глава МВД провел совещание в Департаменте полиции Алматы. В ходе собрания он подверг жесткой критике руководство территориального подразделения и озвучил строгие меры, принятые в отношении ряда сотрудников. Министр внутренних дел подчеркнул о недопустимости нарушений служебной дисциплины.

«Необходимо ужесточить контроль за проведением профилактической работы с личным составом, строго пресекать факты недостойного поведения и не позволять снисходительного отношения к проступкам сотрудников», – подчеркнул глава ведомства.

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.

Позже стало известно, что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.

Третий пострадавший полицейский находится в реанимации. По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.

Семьям погибших на блокпосте полицейских в Алматы выделят по квартире.