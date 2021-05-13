Министр Мухтар Тлеуберди провел встречу с главами МИД Китая и Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках 2-го заседания министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Китай» заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел раздельные переговоры с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И и министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров, прошедших 13 мая, был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Министры «сверили часы» по актуальным международным вопросам. Отмечена необходимость активизации контактов на высшем и высоком уровнях, а также значимость развития межпарламентских связей.

«Наши страны продемонстрировали полную приверженность высокому уровню доверия в период пандемии. Взаимная поддержка в трудную минуту явилась примером поистине дружественных отношений между двумя странами», – отметил Мухтар Тлеуберди.

Глава МИД Казахстана информировал своего контрпартнера о предпринимаемых мерах правительства РК в борьбе с пандемией COVID-19 и о начале применения отечественной вакцины QazVac. Казахстан высоко оценил решительные меры Китая по борьбе с эпидемией коронавируса.

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что двусторонние отношения с Казахстаном являются одним из приоритетов в дипломатии Китая. Он подчеркнул, что Китай готов работать с Казахстаном по вопросам продвижения двустороннего сотрудничества во всех областях.

В ходе двусторонней встречи с министром Русланом Казакбаевым собеседники предметно обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества, в том числе пути увеличения двустороннего товарооборота, защиты взаимных инвестиций и сотрудничества в водно-энергетической сфере. Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Центральной Азии, взаимодействии в рамках международных и интеграционных объединений.

Мухтар Тлеуберди подчеркнул, что доверительные и уважительные отношения между странами будут и впредь служить крепкой основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства наших стран, наращивания конструктивного диалога во всех областях.