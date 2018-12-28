Министр культуры РК остается на работе после шести вечера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что остается на работе после шести вечера, но не принуждает своих подчиненных к этому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции в Правительстве, журналисты спросили у министра, следует ли он новым правилам госслужащих не оставаться в офисе после завершения рабочего дня.

«Если я скажу, что работаю после шести вечера, то получается, я нарушаю правила. Сам я лично люблю работать. Вообще, самое удобное время - после шести вечера. В это время есть возможность не спеша почитать письма, документы, делиться своими идеями. Так как мы работники сферы культуры и спорта - лучшее время, когда тебе не надо никуда спешить. Особенно в субботу до обеда - очень удобно. Мои подчиненные после шести выключают компьютеры и уходят, а я могу сидеть дальше», - сказал министр, отвечая на вопрос.

При этом глава ведомства подчеркнул, что не считает правильным ограничивать работников, если у них есть желание продолжить работу.

«Но с другой стороны, если у работника есть желание, то почему мы должны ограничивать его. Я пришел в министерство ведущим специалистом, сутки работал: хотел продвигаться дальше, показать себя, искать новые идеи. Дома не у всех есть такая возможность. Например, дома не можешь так работать: гости приходят и так далее. А в офисе работаешь свободно», - заключил он.

Ранее председатель Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции заявил, что руководителей госорганов в Казахстане могут наказать за постоянные переработки своих сотрудников. По его словам, в результате мониторинга соблюдения графика во всех центральных госорганах и акимата выявлено 113 нарушений. В числе «лидеров» - Министерство национальной экономики, Министерство сельского хозяйства, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство образования и науки, акиматы Восточно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областей.