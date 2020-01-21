Министр культуры и спорта РК: Год Абая – время формирования правильной системы ценностей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Год Абая – это время формирования в обществе правильной системы ценностей. Об этом заявила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, выступая на торжественном мероприятии по случаю 175-летия Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Философия Абая стала неотъемлемой частью нашей культурной и национальной идентичности – Актоты Раимкулова
«Духовное наследие Абая, несомненно, позволит Казахстану достойно преодолеть слом традиционных идейных парадигм и мировоззренческих концепций, который мы наблюдаем во всем мире», - сказала Актоты Раимкулова.
Министр добавила, что личность мыслителя и его жизненные установки являются ценностными ориентирами для многих поколений казахстанцев. А современная молодежь воспринимает выдающегося мыслителя как духовного ментора и мотиватора.
«Год Абая – это время формирования в обществе правильной системы ценностей, основанной на патриотизме, трудолюбии, образованности, справедливости и постоянной работе над собой. На это направлен комплекс разноплановых мероприятий, который будет реализован в предстоящий период», - заключила Актоты Раимкулова.
Ранее сообщалось, что в Астане стартовало праздничное мероприятие с участием Президента РК и Елбасы.
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