17:09
5 Июля 2022 12:39
Министр культуры и спорта покорил Окжетпес в Бурабае
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даурен Абаев покорил Окжетпес и призвал развивать внутренний туризм, передает МИА «Казинформ».
«Подняться на величественный Окжетпес в минувшие выходные было очень интересно и одновременно захватывающе.
Прекрасный вид с высоты птичьего полета завораживает туристов: как местных, так и иностранных.
Приезжайте, продвигайте внутренний туризм вместе с нами, занимайтесь спортом», - написал Даурен Абаев на своей странице в Instagram.
Скрин из видео
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