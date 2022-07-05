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Министр культуры и спорта покорил Окжетпес в Бурабае
5 Июля 2022 12:39

Министр культуры и спорта покорил Окжетпес в Бурабае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даурен Абаев покорил Окжетпес и призвал развивать внутренний туризм, передает МИА «Казинформ».

«Подняться на величественный Окжетпес в минувшие выходные было очень интересно и одновременно захватывающе.

Прекрасный вид с высоты птичьего полета завораживает туристов: как местных, так и иностранных.

Приезжайте, продвигайте внутренний туризм вместе с нами, занимайтесь спортом», - написал Даурен Абаев на своей странице в Instagram.


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