Министр иностранных дел РК встретился с представителями Администрации США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел раздельные встречи с представителями Администрации США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Глава МИД встретился с з аместителем помощника Президента США и Старшим директором по Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизой Кёртис и Заместителем Госсекретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Китом Краком.

В ходе беседы с Л.Кёртис было выражено обоюдное удовлетворение темпами развития двустороннего сотрудничества. Обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года и дальнейшего продвижения расширенного стратегического партнерства между РК и США. М. Тлеуберди подчеркнул, что Казахстан продолжит преемственность и последовательность многовекторной внешней политики и намерен укреплять стратегическое партнерство с США по широкому кругу вопросов. Он также подробно проинформировал о текущих демократических преобразованиях в нашей республике.

Со своей стороны, Л. Кёртис подчеркнула, что США высоко оценивают вклад Казахстана в поддержку и развитие Афганистана. Особо отметила вклад РК в международную и региональную безопасность, в т.ч. путем возврата своих граждан из зон боевых действий в Сирии.

На встрече с К. Краком основное внимание было уделено актуальным вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Глава МИД проинформировал о текущих задачах по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, озвученных Президентом К. Токаевым в Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Американский дипломат приветствовал усилия Правительства РК по улучшению инвестиционного климата в стране, в том числе путем обеспечения верховенства закона, усиления борьбы с коррупцией и пр.

Министр отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в Казахстан и акцентировал внимание на необходимости диверсификации американских капиталовложений в экономику РК.

В тот же день глава внешнеполитического ведомства РК провел переговоры со своим австрийским коллегой – Федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Александром Шалленбергом. Собеседники обсудили широкий спектр вопросов двустороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Стороны согласились, что дальнейший импульс развитию двусторонних отношений могли бы придать взаимные визиты на высоком уровне.

Австрийский Министр выразил заинтересованность своей страны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном в различных областях, включая в сферах возобновляемой энергии и цифровизации.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную приверженность дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.