15 Июня 2022 21:27

Министр иностранных дел РК вручил орден «Достык» послу Кувейта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял посла Государства Кувейт Тарека аль-Фараджа по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

М.Тлеуберди выразил благодарность послу Кувейта за его усилия по укреплению партнерства между двумя странами. Особо отмечена плодотворная работа посла в качестве дуайена дипломатического корпуса в Казахстане, начиная с 2020 года.

Стороны подчеркнули высокий уровень политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, достигнутый за последние несколько лет.

В ходе встречи по поручению Главы государства послу Кувейта Т.аль-Фараджу был вручен орден «Достык» ІІ степени за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Государством Кувейт.