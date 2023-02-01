Министр иностранных дел РК прибыл с официальным визитом в Султанат Оман

МАСКАТ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди по приглашению оманской стороны прибыл с официальным визитом в Султанат Оман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Визит министра иностранных дел Казахстана в Оман состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами. Официальная часть визита началась с переговоров М.Тлеуберди с заместителем Премьер-Министра Султаната Оман по международным отношениям и сотрудничеству Асадом бин Тариком.

Стороны обсудили основные направления двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки дня.

«Султанат Оман одно из первых государств, которое оказало поддержку Казахстану в первые годы независимости. Мы придаем большое значение сотрудничеству с вашей страной», - сказал глава МИД РК.

Была отмечена необходимость развития контактов на высшем уровне. Собеседники выразили обоюдное стремление придать новый импульс двустороннему сотрудничеству. М.Тлеуберди передал послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева Султану Омана Хайтаму бин Тарику.

Состоялись переговоры главы МИД Казахстана М.Тлеуберди с министром иностранных дел Омана Бадром аль Бусаиди, в ходе которых стороны рассмотрели широкий круг вопросов политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Было отмечено динамичное и поступательное развитие казахстанско-оманского сотрудничества.

По итогам встречи главы внешнеполитических ведомств подписали межправительственное соглашение о создании совместной межправительственной комиссии, а также меморандум о политических консультациях. Стороны договорились в рамках казахстанско-оманской совместной комиссии далее углублять всестороннее сотрудничество, в частности активизировать взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

М.Тлеуберди также провел переговоры с министром финансов Султаном аль Хабси, где была обсуждена тематика развития исламского финансирования в Казахстане. Казахстанская сторона предложила рассмотреть площадку Международного финансового центра «Астана» для реализации совместных проектов в этой сфере.

Стороны подчеркнули наличие существенного потенциала в развитии двустороннего товарооборота и отметили о необходимости заключения межправительственного соглашения об освобождении двойного налогообложения.

Объем товарооборота между Казахстаном и Оманом за январь-ноябрь 2022 года составил 6,2 млн долларов США и показал рост в более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (2,1 млн долларов). Инвестиции из Омана в казахстанскую экономику с 2005 года составили 253,4 млн долларов США. В 1998 году Оман безвозмездно выделил 10 млн долларов на строительство дворца «Салтанат сарайы» в Астане.

Фото: gov.kz