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Министр иностранных дел РК посетил Вьетнам
18 Августа 2022 20:37

Министр иностранных дел РК посетил Вьетнам

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Визит министра иностранных дел Казахстана в эту страну состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами. Официальная часть визита в Ханой началась с церемонии возложения венков к Мавзолею Хо Ши Мина.


Фото: gov.kz


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