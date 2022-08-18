18 Августа 2022 20:37

Министр иностранных дел РК посетил Вьетнам

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Визит министра иностранных дел Казахстана в эту страну состоялся впервые за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя государствами. Официальная часть визита в Ханой началась с церемонии возложения венков к Мавзолею Хо Ши Мина.

Фото: gov.kz