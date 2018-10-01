Министр иностранных дел Кыргызстана ушел в отставку

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев подал в отставку, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

«Проработав 6 лет министром иностранных дел Кыргызской Республики, подал заявление об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию. Глава государства отставку принял. Выражаю благодарность коллегам и, прежде всего, всем сотрудникам системы Министерства иностранных дел Кыргызской Республики за совместную работу. Спасибо всем, кто верил и поддерживал меня!», - говорится в сообщении Эрлана Абдылдаева для прессы.

Причины отставки пресс-службой не называются. Между тем, вчера аппарат президента Кыргызстана обнародовал итоги проверки секретариата Совета безопасности по обращениям Министерства иностранных дел и посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана. Проверка проводилась по поручению президента и выявила нарушения не только в работе кыргызского посла, но и министерства иностранных дел в целом. В частности, в секретариате Совбеза КР заявили, что «предварительная проверка информации о нарушениях в МИД вскрыла одну из серьезных проблем внешнеполитического ведомства страны - это отсутствие четкой кадровой политики в системе МИД и вытекающих из этого отрицательных последствий, выраженных в периодической утечке информации и документов «служебного» характера из министерства».

Также «были обнаружены существенные недостатки в работе руководства МИД КР при подборе и расстановке кадров, а также недостаточно объективная реакция министра иностранных дел на нарушения законности, допущенные его подчиненными».

Материалы по фактам нарушений, выявленных в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, а также допущенных К. Султаном в период работы главой дипломатической миссии Кыргызской Республики в Малайзии и Республике Корея будут направлены в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики для рассмотрения и дачи правовой оценки.