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Министр иностранных дел Кореи посетит Казахстан с официальным визитом

Автор:  
Шынар Хамитова
29 Мая 2023, 18:40
Министр иностранных дел Кореи посетит Казахстан с официальным визитом Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 30 мая по 1 июня Казахстан с официальным визитом посетит министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин. В ходе визита запланированы двусторонние переговоры с вице-премьер-министром РК - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу», - сказал Айбек Смадияров на брифинге для представителей СМИ.

По словам Айбека Смадиярова, стороны обсудят текущее состояние и перспективы казахстанско-южнокорейских отношений в сферах политического, экономического и культурного сотрудничества.

«Планируется обмен мнениями о сотрудничестве двух стран в рамках международных организаций и форумов, а также встреча корейского министра с руководством государства», - добавил спикер.


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