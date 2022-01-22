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Министр иностранных дел Казахстана провел встречи с представителями ООН

22 Января 2022 00:43
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Министр иностранных дел Казахстана провел встречи с представителями ООН

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в ходе рабочей поездки посетил Женевское отделение ООН. Состоялись его встречи с заместителем Верховного комиссара ООН по правам человека Надой Аль-Нашиф и действующим председателем Совета по правам человека - постоянным представителем Аргентины при отделении ООН Федерико Вильегасом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

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М. Тлеуберди подчеркнул, что взаимодействие с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) является одним из ключевых для страны направлений сотрудничества с организациями системы ООН. Казахстан рассматривает УВКПЧ в качестве ведущего международного агентства, осуществляющего деятельность по отстаиванию ценностей и целей ООН на глобальном, региональном и национальном уровнях в сфере соблюдения и защиты прав человека.

В этой связи, казахстанская сторона, высоко оценивая и поддерживая проводимую УВКПЧ правочеловеческую деятельность, отметила приоритетность своего членства в Совете по правам человека ООН на 2022-2024 годы и координацию действий с остальными участниками СПЧ ООН.

Министр также информировал собеседников о причинах и последствиях недавних событий в Казахстане, а также о мерах, принимаемых государством по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране. Отмечалось, что власти Казахстана проводят тщательное и полноценное расследование, результаты которого будут представлены мировому сообществу.

В ходе переговоров особо было подчеркнуто, что Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. В соответствии с установками Президента Казахстана страна не свернет с курса дальнейшей политической модернизации, открытости экономики и борьбы с коррупцией. Повестка Нового Казахстана нацелена на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев. По итогам встреч стороны договорились поддерживать регулярные контакты.

Напомним, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди завершил рабочий визит в Вену.

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#ООН   #Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Политика  
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