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Министр иностранных дел Казахстана прибыл с визитом в Японию

23 Декабря 2022, 16:53
Министр иностранных дел Казахстана прибыл с визитом в Японию

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди находится с визитом в Токио для участия в 9-ом совещании министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия – Япония». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В первый день М.Тлеуберди принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии с Премьер-Министром Японии Фумио Кишида. М.Тлеуберди отметил, что за 30 дет дипломатических отношений Казахстан и Япония совместными усилиями смогли достичь уровня расширенного стратегического партнерства, которое проявляет динамику развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также министры встретились с членами Японской парламентской лиги дружбы со странами Центральной Азии, которая была создана 24 ноября 2022 года в честь 30-летия установления дипотношений Японии с государствами нашего региона. В этой Лиге представлены депутаты обеих палат Парламента Японии, представляющие различные политические партии.

Министр М.Тлеуберди выразил уверенность, что Лига призвана служить расширению активного межпарламентского и межпартийного диалога для консолидации межрегиональных и глобальных усилий по укреплению мира и стабильности, обеспечению устойчивого развития.


Фото: gov.kz

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