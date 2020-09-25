Министр иностранных дел Индии поздравил Казахстан с председательством в СВМДА

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар принял участие в Специальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и поздравил Казахстан в качестве нового председателя СВМДА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , вчера под председательством министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел государств-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главной целью встречи стала передача председательства в СВМДА Республике Казахстан от Таджикистана.

«Всем нам известно видение Казахстана и его Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева по развитию идеи плюралистического кооперативного порядка безопасности в Азии через СВМДА. Это более необходимо, чем когда-либо прежде. Я подтверждаю поддержку Индией инициатив СВМДА по вопросам мира, безопасности и процветания в Азии. Мы продемонстрировали нашу приверженность, активно участвуя в мероприятиях СВМДА, а также организовывая мероприятия в его рамках», - сказал министр иностранных дел Индии на специальной встрече.

По словам Субраманьяма Джайшанкара, Индия ценит намерение СВМДА способствовать обмену мнениями, опытом и выявлению областей возможного сотрудничества в ответ на пандемию COVID-19 в рамках СВМДА.

«Борясь с пандемией на национальном уровне, Индия внесла свой вклад в усилия наших стран-партнеров в СВМДА и за его пределами, включая поставки медикаментов в 150 стран, развертывание групп реагирования за рубежом и оказание гуманитарной помощи. Мировому сообществу также необходимо подумать об улучшении региональной и международной архитектуры для обеспечения готовности и реагирования на такие пандемии. Мы будем участвовать в любой инициативе СВМДА по сотрудничеству. Разработка и поставка вакцин против COVID-19 могут быть потенциальной областью», - отметил министр.

Субраманьям Джайшанкар отметил, что страна выступает за укрепление многостороннего сотрудничества в регионе и во всем мире.

«Установление диалога между Индией и Центральной Азией способствовало сотрудничеству во имя мира, прогресса и более тесного взаимопонимания в регионе. Деловой совет Индия - Центральная Азия, который был запущен в Нью-Дели 6 февраля 2020 года, будет продвигать пути дальнейшего углубления торговых, экономических и инвестиционных связей между Индией и Центральной Азией», - сообщил министр иностранных дел.

Он также отметил, что Индия предложила провести следующие встречи Специальной рабочей группы и Комитета старших должностных лиц СВМДА в Индии.

Членами СВМДА являются 27 государств. 8 стран и 5 международных организаций участвуют в качестве наблюдателей. Секретариат СВМДА расположен в Нур-Султане.