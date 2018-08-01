Министр иностранных дел Индии посетит Казахстан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Индии, госпожа Сушма Сварадж прибудет в Казахстан с официальным визитом, который продлится с 2 по 3 августа 2018 года, передает МИА «Казинформ».
Во время визита госпожа Сушма Сварадж проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым.
2 августа пройдет встреча министра с индийским сообществом в Казахстане.
3 августа госпожа Сушма Сварадж нанесет визит Премьер-Министру Республики Казахстан Бакытжану Сагинтаеву.
Отношения между Индией и Казахстаном основываются на многовековых исторических и культурных связях. Как Индия, так и Казахстан развили всестороннее сотрудничествово во всех сферах двусторонних и многосторонних отношений, а также являются стратегическими партнерами с 2009 года.
Данный визит предоставит возможность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Индией и Казахстаном.
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