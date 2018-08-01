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Министр иностранных дел Индии посетит Казахстан

1 Августа 2018 13:49 221
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Министр иностранных дел Индии посетит Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Индии, госпожа Сушма Сварадж прибудет в Казахстан с официальным визитом, который продлится с 2 по 3 августа 2018 года, передает МИА «Казинформ».

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Во время визита госпожа Сушма Сварадж проведет двустороннюю встречу с министром иностранных дел Республики Казахстан Кайратом Абдрахмановым.

2 августа пройдет встреча министра с индийским сообществом в Казахстане.

3 августа госпожа Сушма Сварадж нанесет визит Премьер-Министру Республики Казахстан Бакытжану Сагинтаеву.

Отношения между Индией и Казахстаном основываются на многовековых исторических и культурных связях. Как Индия, так и Казахстан развили всестороннее сотрудничествово во всех сферах двусторонних и многосторонних отношений, а также являются стратегическими партнерами с 2009 года.

Данный визит предоставит возможность дальнейшего укрепления двусторонних отношений между Индией и Казахстаном.

 

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Ключевые слова: Индия, МИД РК,
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