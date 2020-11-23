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Министр информации и общественного развития открыла работу IX Гражданского форума

Автор:  
Серик Сабеков
23 Ноября 2020, 10:32
Министр информации и общественного развития открыла работу IX Гражданского форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева открыла работу IX Гражданского форума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Форум, который проводится силами Гражданского альянса Казахстана при поддержке нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной, представительной и, что самое главное, полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества между государственными органами и НПО», - сказала Аида Балаева.

Важно, подчеркнула министр, что дорога для гражданских инициатив, открытая Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым еще на заре независимости и успешно продвигаемая Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, остается широкой и доступной для продвижения позитивной повестки дня в этом направлении.

«Даже несмотря на нынешние ограничения в условиях мировой пандемии. Это говорит о том, что долгосрочные интересы в самых разных сферах нашего взаимодействия превалируют над любыми временными трудностями, поэтому я не сомневаюсь, что диалог между представителями органов власти, экспертного сообщества, деловых кругов и гражданского общества будет и далее способствовать развитию равноправного сотрудничества и повышению доверия и благополучия. В этом плане поиск совместных решений для преодоления уже существующих и иных вызовов устойчивому социальному развитию в эпоху глобальных изменений является одной из наиболее актуальных задач», - резюмировала Аида Балаева.


Напомним, что с 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций. Также ранее сообщалось, какой будет программа первого дня IX Гражданского форума.


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