Министр индустрии прокомментировал вопрос о возможности открытия завода Toyota в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Может ли в Казахстане открыться завод Toyota? Ведутся ли переговоры по этому вопросу? Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Toyota – один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры, потому что бизнес с бизнесом должен вести переговоры. С государственными органами эти вопросы бизнес-корпорации, наверное, не будут обсуждать, потому что это чисто технические вопросы: сколько денег вкладывает, какая компетенция, насколько они готовы к рынку сбыта. Получится или нет, я не знаю. Но если Toyota откроется, это будет один из самых сильных успехов страны», - прокомментировал министр индустрии на брифинге в СЦК.

Ранее Каирбек Ускенбаев прокомментировал вопрос о том, что россияне массово покупают казахстанские автомобили. По его словам, официальной статистики о массовой покупке машин россиянами не имеется. Соответственно, большой ажиотаж на авторынке не наблюдается.

Фото: gov.kz