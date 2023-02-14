Министр Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Гани Бейсембаев поручил усилить контроль за входящими в школы лицами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша главная задача - обеспечение безопасности детей. Поэтому, коллеги, поручаю вам оперативно и эффективно обеспечить безопасность в школах. По поручению Премьер-Министра в целях повышения безопасности в организациях образования с 20 февраля по 17 марта будет проводиться тщательный мониторинг обеспечения системой безопасности всех школ страны. В этой связи поручаю разработать эффективные механизмы взаимодействия. Результаты проделанной работы нужно сообщить до 20 марта этого года. Местным исполнительным органам нужно принять меры по полному обеспечению организаций образования турникетами, лицензированной охраной, видеокамерами, тревожными кнопками. Поручаю усилить контроль за лицами, входящими в школы», - сказал министр на экстренном совещании ведомства.

Гани Бейсембаев также поручил Комитету дошкольного и среднего образования подготовить цикл специальных занятий безопасности для учащихся.

Ранее председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова озвучила предварительные итоги по проверке инцидента с нападением в школе города Петропавловска.