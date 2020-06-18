Министр финансов ушел на самоизоляцию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев может пробыть на самоизоляции до понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Министр сегодня ушел на самоизоляцию. Ранее сданные тесты на коронавирусную инфекцию у него не подтвердились, но поскольку активная работа продолжается, в любом случае, проходят какие-то встречи. Возможно, среди тех с кем министр контактировал, у кого-то подтвердился коронавирус, поэтому он решил ненадолго самоизолироваться. Что касается сроков, то сегодня четверг, может быть, до понедельника», – сообщили в пресс-службе министерства.
Обязанности министра исполняет его заместитель Татьяна Савельева.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов, на самоизоляцию ушли Премьер-Министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр образования науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Кроме того, сегодня стало известно о том, что на самоизоляции находится Елбасы Нурсултан Назарбаев.
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