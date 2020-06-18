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Министр финансов ушел на самоизоляцию

18 Июня 2020 13:17
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Министр финансов ушел на самоизоляцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев может пробыть на самоизоляции до понедельника. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министр сегодня ушел на самоизоляцию. Ранее сданные тесты на коронавирусную инфекцию у него не подтвердились, но поскольку активная работа продолжается, в любом случае, проходят какие-то встречи. Возможно, среди тех с кем министр контактировал, у кого-то подтвердился коронавирус, поэтому он решил ненадолго самоизолироваться. Что касается сроков, то сегодня четверг, может быть, до понедельника», – сообщили в пресс-службе министерства.

Обязанности министра исполняет его заместитель Татьяна Савельева.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов, на самоизоляцию ушли Премьер-Министр Аскар Мамин, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, министр образования науки Асхат Аймагамбетов, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Кроме того, сегодня стало известно о том, что на самоизоляции находится Елбасы Нурсултан Назарбаев.


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#Правительство РК   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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