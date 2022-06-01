1 Июня 2022 11:54

Министр финансов США призналась в ошибке с прогнозом инфляции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В эфире телеканала CNN министр финансов США Джанет Йеллен признала, что в прошлом году она была «неправа» относительно угрозы, которую представляет растущая инфляция. Тем не менее, Дж. Йеллен подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена быстро сосредоточилась на сдерживании растущих цен. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Financial Times.

«Думаю, что тогда я ошибалась относительно пути, по которому пойдет инфляция», - сказала Дж.Йеллен в интервью обозревателю Уольфу Блитцеру, что является редким признанием ошибки со стороны высокопоставленного американского чиновника, пишет местная пресса.

«В экономике произошли непредвиденные и серьезные потрясения, которые привели к росту цен на энергоносители и продовольствие, а также к «узким местам» в поставках, которые сильно повлияли на нашу экономику, что я в то время не до конца понимала, но теперь мы это признаем», - добавила министр.

Комментарии Дж.Йеллен были записаны после ее встречи в Белом доме, где президент США Дж.Байден сказал Джею Пауэллу, председателю Федеральной резервной системы США (ФРС), что он будет уважать независимость центрального банка. Таким образом ФРС предпримет шаги по ужесточению денежно-кредитной политики, фактически получив «зеленый свет» на борьбу с инфляцией путем более высоких процентных ставок интереса.

Как многие частные эксперты и ФРС, экономисты правительства США полагали, что всплеск инфляции в 2021 году был связан с быстрым восстановлением, вызванным первым этапом вакцинации против COVID-19, и относительно быстро пройдет. Вместо этого она сохранилась и даже усугубилась после событий в Украине.

Представитель министерства финансов США пояснила, что Дж.Йеллен указала на то, что произошли экономические потрясения, которые нельзя было предвидеть 18 месяцев назад.

«Дж.Йеллен также отметила, что наблюдается исторический рост и рекордное создание рабочих мест, и теперь наша цель - перейти к устойчивому и стабильному росту по мере снижения инфляции», - добавили в министерстве финансов США.