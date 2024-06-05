Министр финансов Казахстана объяснил постоянные корректировки бюджета

На заседании Мажилиса министр финансов РК Мади Такиев объяснил частые корректировки бюджета в течение года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат Мажилиса Абиль Еркин заявил, что многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств.

- Семь корректировок и одно уточнение, неосвоенные составило 73,7 млрд тенге. Многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств. Неэффективно более 400 млрд тенге. Какие кардинальные меры планируется предпринять для улучшения ситуации с бюджетом, будут ли критически пересмотрены расходы? Увидим ли мы осенью результаты проведенной работы? – обратился депутат к главе минфина.

Мади Такиев объяснил, что 90% это текущие расходы, оставшиеся 10% – бюджет развития.

- Что касается корректировок, нужно смотреть двояко. Где-то это позволяет бюджету быть маневренным, помогать администраторам делать перекидки между программами. По этому вопросу хорошим подтверждением будет текущий год. В этом году мы провели оптимизации бюджета, пересмотрели неэффективные суммы, порядка 300 млрд тенге мы с ними пересмотрели уже, – ответил министр.

Он добавил, что сейчас идет работа над новым Бюджетным кодексом. Также планируется запустить пилотный проект по блочному бюджету. В нем примут участие два центральных госоргана и два местных исполнительных органа. А в рамках закона о госзакупках теперь внутренний аудит будет использован при планировании бюджета.