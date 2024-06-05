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    14:53, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Министр финансов Казахстана объяснил постоянные корректировки бюджета

    бюджет
    Фото: Kazinform

    На заседании Мажилиса министр финансов РК Мади Такиев объяснил частые корректировки бюджета в течение года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат Мажилиса Абиль Еркин заявил, что многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств.

    - Семь корректировок и одно уточнение, неосвоенные составило 73,7 млрд тенге. Многочисленные корректировки стали маскированием неосвоенных средств. Неэффективно более 400 млрд тенге. Какие кардинальные меры планируется предпринять для улучшения ситуации с бюджетом, будут ли критически пересмотрены расходы? Увидим ли мы осенью результаты проведенной работы? – обратился депутат к главе минфина.

    Мади Такиев объяснил, что 90% это текущие расходы, оставшиеся 10% – бюджет развития.

    - Что касается корректировок, нужно смотреть двояко. Где-то это позволяет бюджету быть маневренным, помогать администраторам делать перекидки между программами. По этому вопросу хорошим подтверждением будет текущий год. В этом году мы провели оптимизации бюджета, пересмотрели неэффективные суммы, порядка 300 млрд тенге мы с ними пересмотрели уже, – ответил министр.

    Он добавил, что сейчас идет работа над новым Бюджетным кодексом. Также планируется запустить пилотный проект по блочному бюджету. В нем примут участие два центральных госоргана и два местных исполнительных органа. А в рамках закона о госзакупках теперь внутренний аудит будет использован при планировании бюджета.

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Финансы Депутаты Мажилис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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