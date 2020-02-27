+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 0 °С
USD 378.36 EUR 411.92
RUB 5.76 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Министр энергетики РК посетил энергопредприятия Атырауской области

27 Февраля 2020 17:49
Поделиться:
Министр энергетики РК посетил энергопредприятия Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр энергетики РК Нурлан Ногаев посетил объекты региональной энергосистемы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Новости по теме
Крупная ветровая электростанция строится в Сарысуском районе Жамбылской области
75 соцобъектов модернизировали в РК в рамках проекта по повышению энергоэффективности Роман Скляр дал ряд поручений на коллегии Министерства энергетики В Казахстане определен механизм для укрупнения энергопередающих организаций

На Атырауской ТЭЦ министра энергетики ознакомили с ходом расширения электрической мощности предприятия. Инвестиционный проект начал реализовываться в 2007 году и проходил в несколько этапов. Проект важен не только для Атырауской области, но и в целом для Казахстана, поскольку он работает на обеспечение энергобезопасности всей страны. Установка дополнительных турбоагрегатов, котлов, увеличение паровой нагрузки позволили довести вырабатываемую электрическую мощность с 215 МВт до 474 МВт. Эта не вся проводимая работа, направленная на увеличение мощностей предприятия. В планах установка еще двух турбоагрегатов по 60 МВт.

Как отметил Нурлан Ногаев, новые турбоагрегаты позволят увеличить энергетическую мощность Атырауской области. Для энергодефицитного региона это является особенно важно.

Следующим объектом, на котором побывал министр, стало ТОО SagatEnergy. Электростанция установленной мощностью в 10МВт, обеспечивает потребности Каспийского трубопроводного консорциума. На предприятии ведется работа по расширению мощности электростанции дополнительно на 30МВт. Существующая газовая электростанция была введена в строй в 2016 году. По информации специалистов, новая газопоршневая станция с возможностью гибкой нагрузки, расположенная в непосредственной близости к подстанции KEGOC, может также позволить улучшить стабильность и надежность работы всего Западного энергоузла.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Энергетика, Атырауская область,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив