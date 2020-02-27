Министр энергетики РК посетил энергопредприятия Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Атыраускую область министр энергетики РК Нурлан Ногаев посетил объекты региональной энергосистемы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

На Атырауской ТЭЦ министра энергетики ознакомили с ходом расширения электрической мощности предприятия. Инвестиционный проект начал реализовываться в 2007 году и проходил в несколько этапов. Проект важен не только для Атырауской области, но и в целом для Казахстана, поскольку он работает на обеспечение энергобезопасности всей страны. Установка дополнительных турбоагрегатов, котлов, увеличение паровой нагрузки позволили довести вырабатываемую электрическую мощность с 215 МВт до 474 МВт. Эта не вся проводимая работа, направленная на увеличение мощностей предприятия. В планах установка еще двух турбоагрегатов по 60 МВт.

Как отметил Нурлан Ногаев, новые турбоагрегаты позволят увеличить энергетическую мощность Атырауской области. Для энергодефицитного региона это является особенно важно.

Следующим объектом, на котором побывал министр, стало ТОО SagatEnergy. Электростанция установленной мощностью в 10МВт, обеспечивает потребности Каспийского трубопроводного консорциума. На предприятии ведется работа по расширению мощности электростанции дополнительно на 30МВт. Существующая газовая электростанция была введена в строй в 2016 году. По информации специалистов, новая газопоршневая станция с возможностью гибкой нагрузки, расположенная в непосредственной близости к подстанции KEGOC, может также позволить улучшить стабильность и надежность работы всего Западного энергоузла.