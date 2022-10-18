Министр энергетики РК отчитался о готовности страны к отопительному сезону

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в регионах страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций составляет 95 %. На складах энергоисточников накоплено 4,1 млн тонн угля и 81 тыс. тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам», - сообщил глава Минэнерго на заседании Правительства РК.

По его словам, завершены процедуры по выдаче паспортов готовности энергопроизводящим, энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период. Энергопроизводящим организациям выдано 95 паспортов, энергопередающим – 66 паспортов.

«Учитывая динамику работы энергосистемы за прошедшие годы, по нашим оценкам, в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт», - добавил министр.

Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось энергопотребление. Во многом снижение было связано с выявлением незаконного майнинга.