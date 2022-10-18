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    09:41, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Министр энергетики РК отчитался о готовности страны к отопительному сезону

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что в регионах страны отопительный сезон начат и проходит в штатном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Готовность энергопроизводящих и энергопередающих организаций составляет 95 %. На складах энергоисточников накоплено 4,1 млн тонн угля и 81 тыс. тонн мазута, что соответствует утвержденным нормам», - сообщил глава Минэнерго на заседании Правительства РК.

    По его словам, завершены процедуры по выдаче паспортов готовности энергопроизводящим, энергопередающим организациям к работе в осенне-зимний период. Энергопроизводящим организациям выдано 95 паспортов, энергопередающим – 66 паспортов.

    «Учитывая динамику работы энергосистемы за прошедшие годы, по нашим оценкам, в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт», - добавил министр.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане снизилось энергопотребление. Во многом снижение было связано с выявлением незаконного майнинга.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Отопительный сезон Энергетика Главная Правительство
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