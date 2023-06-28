Министр энергетики посетил Петропавловскую ТЭЦ

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках работы координационного штаба по подготовке к предстоящему отопительному сезону министр посетил Петропавловскую ТЭЦ АО «Севказэнерго», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В 2023 году запланирован капитальный ремонт котлов №1, 3, 9, 10, 11 и капитальный ремонт турбины №3. Также предусмотрены текущие ремонты турбин №2, 4, 5, 6, 7.

На сегодня завершены работы по капитальному ремонту котла №3 и текущие ремонты турбин №4, 5, 6, 7.

Выполняются ремонты котлов №9 (исполнение 62%), 11 (исполнение 76%) и турбины № 2 (исполнение 11%).

Министром указано на отставание от утвержденных графиков по котлу №9, а также факт переноса капитального ремонта котла №1 на 2024 год. В 2023 году запланирован только текущий ремонт.

С учетом проводимых реконструктивных работ износ основного оборудования ТЭЦ составляет 56%.

На встрече с акимом Северо-Казахстанской области указано на необходимость ускорения работ по отводу земли для строительства новой секции золоотвала.

По АО «Северо-Казахстанская РЭК» обращено внимание на отставание в ремонте линий электропередачи 110 и 220 кВ.