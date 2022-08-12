12 Августа 2022 15:36

Министр энергетики поручил сдать новые объекты на Тенгизе по графику

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Болат Акчулаков в рамках рабочего визита в Атыраускую область посетил месторождение Тенгиз. Министр ознакомился с ходом реализации крупнейшего в Казахстане проекта будущего расширения - проекта управления устьевым давлением производства (ПБР-ПУУД) и призвал руководство компании «Тенгизшевройл» не отступать от графика реализации проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В настоящее время проект завершен на 93%. Все оставшиеся работы сосредоточены на Тенгизе. В начале лета был запущен уникальный объединенный центр управления производством, который интегрирует все заводы оператора месторождения - ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) - в единую операционную модель, повышая надежность и оптимизируя производственные показатели. С июля 2022 года на новую замерную установку, которая является четвертой из четырех запланированных к строительству в рамках ПБР-ПУУД, благополучно поступает нефть. Также во втором квартале подали напряжение на электрическую подстанцию, которая будет питать установку повышения давления.

Министр энергетики РК отметил, что успешный запуск ПБР-ПУУД значительно увеличит поступления в бюджет Казахстана от ТШО. При этом только за шесть месяцев 2022 года ТШО направил в экономику страны рекордные за пять лет 7,5 млрд долларов.

«Важно придерживаться графика реализации проекта, несмотря на вызовы, с которыми приходится сегодня сталкиваться. Кроме того, необходимо продолжать уделять особое внимание развитию казахстанского содержания, обеспечивая благополучие казахстанских производителей и отечественных работников», - сказал Болат Акчулаков в рамках встречи с руководством Тенгизшевройл.

С начала реализации проекта ТШО закуплено казахстанских товаров, работ и услуг на более 14,2 млрд долларов, а также было обучено более 25 тыс. человек. Ранее, для доставки 408 модулей проекта на Тенгиз, ТШО провел трехлетнюю программу морских перевозок, на пике которой в эксплуатации казахстанской компании находилось более 126 судов, 40 из которых были вновь построены или значительно модифицированы специально для данного проекта. Также, в поддержку развития транспортировки через Каспийское море, была запущена Казахстанская морская академия (КМА) при КБТУ – единственное учебное заведение в Казахстане, которое готовит профессиональных моряков международного уровня. Более того, новый Маршрут транспортировки грузов (МаТраГ), который был построен на полуострове Прорва приблизительно в 40 км от границы Тенгизского месторождения для приема и дальнейшей транспортировки модульных грузов, также является наследием ПБР-ПУУД. МаТраГ включает в себя морской подъездной канал протяженностью 76 км, сооружения для разгрузки и хранения грузов и подъездную дорогу.

Министр также подчеркнул необходимость мониторинга и тесного взаимодействия в рамках предстоящего высвобождения тысяч работников подрядных компаний ТШО, привлеченных к ПБР-ПУУД. Ранее сообщалось, что ТШО ведет совместную работу с акиматом Атырауской области, Министерством энергетики и Министерством труда и социальной защиты населения РК по мониторингу процесса высвобождения работников по мере завершения тех работ, которые они выполняли.

Ранее м инистр энергетики РК посетил месторождение Кашаган.