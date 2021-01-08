Министр экономики Кыргызстана поблагодарил павлодарских полицейских

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Министр экономики Кыргызстана отметил помощь полицейских водителю большегруза, застрявшего в сильный мороз на трассе вблизи посёлка Шидерты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На имя министра внутренних дел Республики Казахстан Ерлана Тургумбаева поступило благодарственное письмо от министра экономики Кыргызской Республики Санжара Муканбетова», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

В письме Санжар Муканбетов выражает благодарность личному составу департамента полиции Павлодарской области за оказанную помощь водителю большегруза, гражданину Кыргызской Республики Актилеку Арзыбекову, застрявшему в сильный мороз на трассе вблизи посёлка Шидерты.

«Проявленные подполковником полиции Жаксылыком Байысбековым, старшими лейтенантами Азаматом Шакшабаевым и Русланом Верещаком профессиональные и личные качества позволили с честью и достоинством выполнить задачу по спасению человеческой жизни», – говорится в письме.

Несколько дней назад Актилек Арзыбеков, несмотря на предупреждения Казгидрометцентра, связанные с сильными морозами до -43 градусов, выехал на грузовом автомобиле из Российской Федерации в Республику Кыргызстан, чтобы вовремя доставить груз, рассказали в полиции. Но из-за мороза у машины замёрзла солярка. В такой сложной ситуации водитель рисковал получить сильное обморожение.

«К счастью, в это время полицейские, патрулировавшие трассу, заметили стоявший на обочине грузовик. Подъехав, они поинтересовались у водителя о случившемся, после чего перевезли большегруз в тёплый бокс, а водителю помогли отогреться», - добавили в ведомстве.

По информации правоохранительных органов, когда удалось устранить неполадки, водитель продолжил свой путь. Полицейские каждый час созванивались с мужчиной, чтобы убедиться, что у него всё хорошо.

Фото ДП Павлодарской области.