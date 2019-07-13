Министр экономики и финансов Франции посетит Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан посетит с рабочим визитом министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Об этом сообщил посол Франции в Казахстане Филип Мартинэ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие недели мы ожидаем визит министра экономики и финансов Франции в Казахстан. Мы сейчас работаем над визитом министра экономики и финансов и возможно, он станет первым европейским министром, который посетит Казахстан после выборов», - рассказал Филип Мартинэ корреспонденту.

По словам посла, министр экономики и финансов планирует посетить Казахстан в конце июля.

Он также напомнил, что в прошлом месяце Казахстан посетил специальный представитель министерства иностранных дел Франции по экономической дипломатии.

«Мы уже организовали в конце июня визит специального представителя министра иностранных дел по вопросам экономической дипломатии в Центральной Азии Паскаля Лоро. Мы создали совместную группу с МИДом и другими структурами, министерствами Казахстана. Мы уже работаем в разных областях по новым проектам. Франция также активно работает в рамках Европейского Союза. Первое заседание платформы диалога высокого уровня по вопросам экономики и бизнеса между Евросоюзом и Казахстаном с участием Премьер-Министра Аскара Мамина прошло 1 июля», - отметил посол Франции.

По информации Филипа Мартинэ, в стране работают порядка 130 французских предприятий и компаний.