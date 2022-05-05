Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ
5 Мая 2022 10:54

Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ, но правительство работает над тем, чтобы этого не произошло. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в среду вечером в эфире телеканала RTL, передает МИА «Казинформ».

«Нужно, к сожалению, сказать, что этого нельзя исключать, - отметил Роберт Хабек. - Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло».

Министр отвечал на вопрос о восточной части Германии, которая зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте. Доля акций в этом предприятии принадлежит «Роснефти».


Читайте также
Тигран Кеосаян не сможет въезжать в Казахстан – МИД запустил процесс
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Нацбанк Казахстана намерен перестать субсидировать кредиты за счет госденег
Нужна дисциплина использования средств из Нацфонда - спикер Сената
С высокой базовой ставкой мы не сможем развивать экономику - спикер Сената
Сменились руководители Экибастузской ГРЭС-1 и АлматыЭнергоСбыт
Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане
Поступления в бюджет Казахстана увеличатся на 17% в 2022 году
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив