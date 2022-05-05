5 Мая 2022 10:54

Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина из-за эмбарго на нефть из РФ

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ, но правительство работает над тем, чтобы этого не произошло. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек в среду вечером в эфире телеканала RTL, передает МИА «Казинформ».

«Нужно, к сожалению, сказать, что этого нельзя исключать, - отметил Роберт Хабек. - Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло».

Министр отвечал на вопрос о восточной части Германии, которая зависит от нефтеперерабатывающего завода в городе Шведте. Доля акций в этом предприятии принадлежит «Роснефти».