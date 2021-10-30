Министр экологии Сериккали Брекешев ознакомился с ходом реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - По поручению Премьер-Министра РК Аскара Мамина для ознакомления с ходом реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев посетил Западно-Казахстанскую область.В ходе визита министр ознакомился с отремонтированными и строящимися объектами по програме «Ауыл - ел бесігі» в области.

В селе Махамбет Сериккали Брекешев ознакомился с ремонтом здания сельского клуба, со строительством автомобильной дороги в селе Жымпиты.

Строительные работы по объекту сельского клуба на 100 мест выполнены на 100%. Выделены средства из РБ 81,9 млн тенге.

Вместе с тем, строительные работы по дорогам в селе Жымпиты Сырымского района выполнены на 90-95%. Выделены средства из РБ 148,1 млн тенге. Протяженность дороги – 1,5 км.

Также министр проинспектировал ход строительства проекта реконструкции Кирово-Чижинского магистрального канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в реку Большой Узень.

На объекте задействован 7 единиц техники и рабочая бригада в количестве десяти человек, проделаны подготовительные работы по водоприемнику на 80%, по креплению откоса дамбы на 80%, и по ремонту дамбы совмещенная с эксплуатационной дорогой и засыпка кювета на 35%.

В ходе совещания по итогам реализации проекта «Ауыл – Ел бесігі» глава Минэкологии рассказал о реализации проекта в Западно-Казахстанской области.

«Несомненно, проводится большая работа. Как было доложено, программой было охвачено 24 перспективных села, проведен ремонт ряда объектов социальной сферы, проведена реконструкция десятков километров дорог, линий электропередач. Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, чтобы все объекты были сданы в установленные сроки. При этом, на особом контроле должны быть вопросы качества. Очень актуальным является вовлечение в данную программу приграничных сел с учетом их стратегической важности», - сказал Сериккали Брекешев.

В целом за 3 года в регионе построено, реконструировано и отремонтировано более 107,2 км дорог, проведен капитальный ремонт 7,1 км водопроводной сети, 11 школ, 10 объектов культуры и спорта. Построено 6,1 км линий электропередач для освещения улиц.

Отметим, что реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» начата в 2019 году по инициативе Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Целью проекта является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий с доведением ее до параметров новых региональных стандартов.