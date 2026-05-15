Министр экологии РК посетил с рабочим визитом Qarmet

В рамках поездки прошло расширенное совещание с руководством предприятия, на котором обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, реализации экологических проектов и ключевых направлений модернизации производственных мощностей компании.

Фото: Qarmet

Руководство Qarmet представило информацию о системных преобразованиях, которые реализуются в рамках масштабной программы обновления производства. Отмечается, что модернизация предприятия носит комплексный характер и охватывает техническое перевооружение, внедрение современных технологических решений, повышение энергоэффективности, а также последовательное снижение экологической нагрузки. В компании подчеркивают, что экологическая составляющая является одним из ключевых приоритетов долгосрочной стратегии развития.

В ходе визита министр ознакомился с ходом реализации одного из ключевых инвестиционных проектов — строительством коксовых батарей № 8–9. Данный объект является важной частью обновления коксохимического производства. Новые батареи заменят устаревшие мощности и после ввода в эксплуатацию смогут обеспечивать выпуск до 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Проект направлен на повышение устойчивости металлургической цепочки, надежности производственного процесса и улучшение экологических показателей за счет применения более современных технологий.

Особое внимание в ходе визита было уделено вопросам экологической эффективности производства. Представители предприятия отметили, что модернизация коксохимической базы и строительство новых мощностей позволяют не только нарастить производственный потенциал, но и существенно снизить воздействие на окружающую среду. Речь идет о сокращении выбросов, повышении энергоэффективности и более рациональном использовании сырьевых ресурсов.

Министр экологии также посетил доменную печь № 3, которая в 2025 году была успешно переведена на природный газ. Газификация данного агрегата стала одним из важных этапов экологической модернизации предприятия. По словам специалистов, переход на природный газ позволил снизить потребление мазута, повысить стабильность технологического процесса, уменьшить расход кокса и сократить экологическую нагрузку на атмосферу.

Кроме того, Ерлан Нысанбаев ознакомился с работой цеха горячего цинкования и алюминирования. В ходе посещения он осмотрел производственные линии, оценил технологические возможности подразделения и ознакомился с ассортиментом выпускаемой продукции. Данное направление играет важную роль в обеспечении промышленного сектора современными материалами с высокими антикоррозийными свойствами.

В Qarmet подчеркнули, что экологическая повестка является неотъемлемой частью стратегии развития компании. Реализуемые проекты направлены на поэтапное обновление оборудования, снижение выбросов, повышение энергоэффективности и переход на более экологичные виды топлива. В компании отмечают, что последовательная модернизация позволяет одновременно повышать производственную устойчивость и улучшать экологические показатели.

В ходе совещания также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества между государственными органами и промышленным сектором. Стороны отметили важность системного подхода к реализации экологических инициатив, а также необходимость внедрения современных стандартов мониторинга и управления производственными процессами.

По итогам визита было подчеркнуто, что реализуемые на предприятии проекты являются примером поэтапной модернизации крупного промышленного комплекса с учетом современных экологических требований. В Qarmet отметили готовность продолжать работу по снижению воздействия на окружающую среду и дальнейшему обновлению производственной базы.