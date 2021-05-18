Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Министр экологии проверил работу водохозяйственных объектов в ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
18 Мая 2021, 10:27
Министр экологии проверил работу водохозяйственных объектов в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев во время рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с работой Варфоломеевского водохранилища. Аграрии региона доложили главе ведомства о проблеме нехватки воды на полях и о состоянии водоемов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Варфоломеевское водохранилище, расположенное в 440 км от города Уральска и в 70 км от поселка Казталовка, на реке Малый Узень, является гидроузлом межгосударственного значения. Оно предназначено для распределения стока реки Малый Узень между Саратовской областью РФ и ЗКО, а также создания подпора воды для самотечной подачи воды на лиманы двух регионов.

Кроме того, на реке Большой Узень планируется строительство нового водохранилища. Оно будет расположено у поселка Жалпактал Казталовского района. Также прорабатывается вопрос забора 135 млн кубов воды из реки Едиль, чтобы в южные районы региона стабильно поступала вода. На эти цели из республиканского бюджета необходимы 3,5 млрд тенге.
Из Варфоломеевского водохранилища вода подается по реке Малый Узень на территории Жанибекского, Казталовского и Жангалинского районов ЗКО, подвешенные площади: 1637 га регулярного орошения, 44 018 га лиманного орошения, 323 700 га обводняемых пастбищ. Вода подается в озера Айдын, Сарыайдын, Камбакты и в Камыш-Самарские разливы для сохранения нормальной экологической обстановки на территориях южных районов ЗКО. Емкость водохранилища - 23 млн м³.

photo


Правительство РК   Западно-Казахстанская область   Экология  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане